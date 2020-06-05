20 barodan milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürüldükten sonra tutuklanmasına ilişkin çok sayıda baro açıklama yayımladı
Demokratik temsil ve halk iradesinin Meclis'e yansıması konusunda bir hukuksuzluğa daha tanıklık ettiklerini belirten barolar, iktidarın hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde yurttaşların iradesine karşı yargı eliyle bir mücadele başlattığını vurguladı. Baroların açıklamasında, "Bunun sonucu olarak Mart 2019 yerel yönetimler seçiminden bu yana HDP’ye mensup 45 belediyeye kayyum atanmıştır. Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yerel düzeyde ortadan kaldırılan halk iradesi, son olarak iki milletvekilinin de milletvekilliklerinin düşürülmesi ile bir üst boyuta tırmandırılmıştır."
"Kabul etmiyoruz"
Hiç kimsenin "suç işleme özgürlüğünün olmadığı" ilkesine sonuna kadar saygı duyduklarını ifade eden barolar, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Ancak tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş Türkiye yargısının son dönemlerde vermiş olduğu kararların, uluslararası hukuk kurallarına ve AİHM içtihatlarına aykırılığının bu kadar su yüzüne çıktığı bir zamanda mahkeme kararları gerekçe gösterilerek üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini kabul etmiyoruz. Özellikle politik aktörlere yönelik AİHM tarafından da tespit edilen hukuka aykırılıklar ve ayrımcı uygulamalar karşısında bu hukuksuz süreci 'mahkeme kararı' ile açıklamak bizler açısından kabul edilir bir durum değildir."
Meclis'i, demokrasiye ve evrensel hukuk ilkelerine dönmeye davet eden barolar, açıklamada "Bu adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye; TBMM’nin varlık sebebi olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.
Açıklamada imzası bulunan barolar şunlar:
Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
Adıyaman Barosu BaşkanI Av. Mustafa KÖROĞLU
Ağrı Barosu BaşkanI Av.Salih AYDIN
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
Siirt Barosu Başkanı Nizam DİLEK
Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
Urfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR