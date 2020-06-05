20 barodan milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürüldükten sonra tutuklanmasına ilişkin çok sayıda baro açıklama yayımladı

Demokratik temsil ve halk iradesinin Meclis'e yansıması konusunda bir hukuksuzluğa daha tanıklık ettiklerini belirten barolar, iktidarın hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde yurttaşların iradesine karşı yargı eliyle bir mücadele başlattığını vurguladı. Baroların açıklamasında, "Bunun sonucu olarak Mart 2019 yerel yönetimler seçiminden bu yana HDP’ye mensup 45 belediyeye kayyum atanmıştır. Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yerel düzeyde ortadan kaldırılan halk iradesi, son olarak iki milletvekilinin de milletvekilliklerinin düşürülmesi ile bir üst boyuta tırmandırılmıştır."

"Kabul etmiyoruz"

Hiç kimsenin "suç işleme özgürlüğünün olmadığı" ilkesine sonuna kadar saygı duyduklarını ifade eden barolar, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Ancak tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş Türkiye yargısının son dönemlerde vermiş olduğu kararların, uluslararası hukuk kurallarına ve AİHM içtihatlarına aykırılığının bu kadar su yüzüne çıktığı bir zamanda mahkeme kararları gerekçe gösterilerek üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini kabul etmiyoruz. Özellikle politik aktörlere yönelik AİHM tarafından da tespit edilen hukuka aykırılıklar ve ayrımcı uygulamalar karşısında bu hukuksuz süreci 'mahkeme kararı' ile açıklamak bizler açısından kabul edilir bir durum değildir."

Meclis'i, demokrasiye ve evrensel hukuk ilkelerine dönmeye davet eden barolar, açıklamada "Bu adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye; TBMM’nin varlık sebebi olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

Açıklamada imzası bulunan barolar şunlar:

Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

Adıyaman Barosu BaşkanI Av. Mustafa KÖROĞLU

Ağrı Barosu BaşkanI Av.Salih AYDIN

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN

Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

Siirt Barosu Başkanı Nizam DİLEK

Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

Urfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR