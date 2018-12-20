T24 LogoT24 Logo
Spor

20 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ümit Özat: "Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır" "Futbol günden güne kötüye gidiyor" "Günah keçileri antrenörler oluyor" "Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik" ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - 5

20 Aralık 2018 12:27

(ÖZEL) Ümit Özat: \"Fenerbahçe\'nin forması 2 puan alır\"
\"Futbol günden güne kötüye gidiyor\"
\"Günah keçileri antrenörler oluyor\"
\"Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik\"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
- 5. Tur Rövanş -
13.00 Hatayspor (1) - Gençlerbirliği (2)
13.45 Darıca Gençlerbirliği (2) - Antalyaspor (2)
18.00 Akhisarspor (4) - Fatih Karagümrük  (1)
20.30 Giresunspor (0) - Fenerbahçe (1)

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı ekipte Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY
12.00 Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. 

BASKETBOL
- EuroLeague -
20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
20.00 Buducnost Podgorica - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL 
- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi -
19.00 Maritza Plovdi - VakıfBank

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE KUPASITur RövanşHataysporGençlerbirliğiDarıca GençlerbirliğiAntalyasporAkhisarsporFatih KaragümrükGiresunsporFenerbahçeSiyahKasımpaşaGALATASARAY 12Galatasaray Demir Grup SivassporEuroLeagueCSKA Moskova
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24