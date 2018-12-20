20 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ümit Özat: \"Fenerbahçe\'nin forması 2 puan alır\"

\"Futbol günden güne kötüye gidiyor\"

\"Günah keçileri antrenörler oluyor\"

\"Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik\"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

- 5. Tur Rövanş -

13.00 Hatayspor (1) - Gençlerbirliği (2)

13.45 Darıca Gençlerbirliği (2) - Antalyaspor (2)

18.00 Akhisarspor (4) - Fatih Karagümrük (1)

20.30 Giresunspor (0) - Fenerbahçe (1)

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı ekipte Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

12.00 Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

- EuroLeague -

20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes

20.00 Buducnost Podgorica - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi -

19.00 Maritza Plovdi - VakıfBank