20 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ümit Özat: \"Fenerbahçe\'nin forması 2 puan alır\"
\"Futbol günden güne kötüye gidiyor\"
\"Günah keçileri antrenörler oluyor\"
\"Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik\"
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
- 5. Tur Rövanş -
13.00 Hatayspor (1) - Gençlerbirliği (2)
13.45 Darıca Gençlerbirliği (2) - Antalyaspor (2)
18.00 Akhisarspor (4) - Fatih Karagümrük (1)
20.30 Giresunspor (0) - Fenerbahçe (1)
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı ekipte Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
12.00 Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- EuroLeague -
20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
20.00 Buducnost Podgorica - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi -
19.00 Maritza Plovdi - VakıfBank