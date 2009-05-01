20-26 Nisan haftası borsa yüzde 8.44 değerlendi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 8,44 değer kazandı.



İMKB'de Bileşik Endeksi, haftalık bazda 2.462,80 puan artarak, 29.675,55 puandan 31.651,81 puana yükseldi.



Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,99, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı da yüzde 2,87 düştü.



Önceki hafta sonu 46,90 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 45,50 liradan, 314,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 305,00 liradan haftayı tamamladı.



Kapanışta bugün, Amerikan Dolarının satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,62, avronun satış fiyatı yüzde 1,08 geriledi. Doların kapanıştaki satışı 1,6000 lira, avronun satış fiyatı da 2,1120 lira oldu.

Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,40 değer kazandı. (A) tipi endeks haftalık bazda yüzde 2,58, (B) tipi endeks yüzde 0,14 yükseldi.



İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,17 ile yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.



Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,20'yi buldu.



Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 9,75 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,17 oldu.

