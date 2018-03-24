2. Zırhlı Tugay Komutanlığı davasında 10 sanığa müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin, 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 10 kişiye "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 kişiye de müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 8. duruşmada tutuklu 14 ve tutuksuz 12 sanık esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

Sanıklar son sözlerinde beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Yarbay Hakan Bolat, eski binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, eski yüzbaşılar Selim Çalışkan, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Yüksel Koçak ve teğmen, Süleyman Polatöz’e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Eski yüzbaşı olan sanık Olgun Yıldız’a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eski yüzbaşı sanık Necati Soner Tutmak’ın bu suçtan beraatine, ‘’terör örgütüne üye olmak’’ suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

13 sanık beraat etti

Mahkeme, sanıklar eski üsteğmen Murat Karakaş, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile erler Mertaş Çilali, Aykut Daşdemir, Selçuk Sarıkaya, İbrahim Can, Süleyman Fidan, Cihat Taştan, Yunus Emre Karapınar, Mehmet Yılmaz ve astsubay Süleyman Akgün’ün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, eski astsubay Murat Akkaya’ya da ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.

Mahkeme, hakkında beraat kararı verdiği tutuklu sanıklar Süleyman Akgün ve Murat Akkaya’nın tahliyesine, ceza alan 12 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın firari sanığı eski Yarbay İsmail Girgin'in dosyası daha önceki celsede ayrılmıştı