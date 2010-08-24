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Dünya

2. yüzyıla ait mermer heykel bulundu

Bir erkeği tasvir eden heykelin, 2. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğu tahmin ediliyor.

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - Arnavutluk'un güney batısındaki Apolonia antik şehrinde, 2. yüzyıla ait bir mermer heykel bulundu.

Arnavut ve Fransız arkeologlardan oluşan ekip tarafından bulunan ve spor yapan bir erkeği tasvir eden heykelin, 2. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer havasız ortamda kaldığı için zarar görmemiş olan heykelin, Tiran’daki Arkeoloji Müzesine getirilerek uzmanlar tarafından inceleme altına alındığını açıkladı.



Heykeli yakından görmek için Arkeoloji Müzesini ziyaret eden Başbakan Sali Berişa, heykelin Arnavut ulusunun Batı uygarlığının değerlerine sahip olduğunun en önemli kanıtı olduğunu belirterek, "Bu heykel, tüm zamanların heykelciliğinin baş yapıtı olacak" dedi.

Arnavutluk’un Apolonia antik şehri, 2006’da Ulusal Arkeoloji Merkezi olarak ilan edildi ve bugüne kadar toplam 32 bini aşkın yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.


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