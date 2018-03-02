2 Yunan askeri, yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı (2)

YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Edirne\'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen 2 Yunan askerinin yakalandıktan sonra silahları ile üzerlerinde bulunan cep telefonlarına el konuldu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemleri tamamlanan askerler, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 2 Yunan askeri, \'askeri casusluğa teşebbüs etmek\' ve \'askeri yasak bölgeye girmek\' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderildi. Yunan askerlerinin hakimlikteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

