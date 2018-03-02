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2 Yunan askeri, yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı (2)

YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEDE Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen 2 Yunan askerinin yakalandıktan sonra silahları ile üzerlerinde bulunan cep telefonlarına el konuldu

02 Mart 2018 18:28

YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEDE
Edirne\'de sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen 2 Yunan askerinin yakalandıktan sonra silahları ile üzerlerinde bulunan cep telefonlarına el konuldu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemleri tamamlanan askerler, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 2 Yunan askeri, \'askeri casusluğa teşebbüs etmek\' ve \'askeri yasak bölgeye girmek\' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderildi. Yunan askerlerinin hakimlikteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
 

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