2 yıldır emekli maaşına el koyan bankayı ateşe verdi

Adana'da, malulen emekli olmasının ardından çektiği kredinin taksitlerini ödeyemeyen ve yeniden yapılandırma teklifinin reddedilen 42 yaşındaki Tuncay Koçak, 2 yıldır maaşına el koyan bankannın şubesini ateşe verdi. Gözaltına alınan Koçak, "Konuşmak için müdürün yanına gittim, beni tersledi. Çocuklarım, ailem aç, bana hakaret ettiler. Kızdığım için yaptım" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinin Akıncılar Mahallesi'nde oturan Tuncay Koçak, 3 yıl önce bir bankadan 50 bin TL kredi çekti. Aylık bin 500 TL kredi taksiti ödeyen Koçak, 2014 yılının ocak ayında, çalıştığı Adana Devlet Hastanesi'nden malulen emekli olunca emekli maaşı, kredi taksitlerini karşılamaz oldu. Kredi yapılandırmasını kabul etmeyen banka, yaklaşık 2 yıldan beri Tuncay Koçak'ın tüm maaşına el koydu. Diyabet hastası olan Koçak, emekli maaşını alamadığı için banka müdürü ile görüşmek için sabah saatlerinde yanına gitti. İddiaya göre görüşmeyi kabul etmeyen banka müdürü, Koçak'a şubeyi terk etmesini söyledi.

"Çocuklarım, ailem aç, bana hakaret ettiler. Kızdığım için yaptım"

Bankadan dışarı çıkan Tuncay Koçak, gelirken kardeşinden emanet aldığı otomobilin yanına gitti. Bagajda plastik şişe içerisinde duran benzini alıp, döndü. Üst kattaki müdürün odasına giren Tuncay Koçak, plastik şişedeki benzini döküp, ateşe verdi. Odasındaki eşyalar tutuşan banka müdürü panik butonuna basarak alarmı devreye soktu. Bankadaki müşteriler panik halinde dışarı kaçarken olay yerine gelen polis ekipleri, Tuncay Koçak'ı yakalayıp gözaltına aldı. Koçak, Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, bankaya gelen itfaiye ekipleri, çalışanların yangın söndürme tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptığı alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşanan paniğe aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise ATM'den işlem yapmayı sürdürdü.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Tuncay Koçak, "Emekli maaşıma el koydular, 2 yıldan beri alamıyorum. Konuşmak için müdürün yanına gittim, beni tersledi. Çocuklarım, ailem aç, bana hakaret ettiler. Kızdığım için yaptım" diye konuştu. Polis kundaklama olayı ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.