2 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş, Sise Ana'nın mektubunu paylaştı: Çünkü kendisi 28 Şubat darbecisi bir general değil

2 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sağlığı cezaevinde kalmaya elverişli değil" raporuna rağmen tahliye edilmeyen, kendisi gibi 2 yıldır tutuklu bulunan 85 yaşındaki Sise Bingöl'ün (Sise Ana), hücre arkadaşı Abdullah Zeydan ve kendisine yazdığı mektubu paylaştı.

Mektubun kendilerine moral olduğunu belirten Demirtaş, Sise Bingöl'ün koğuş arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafla birlikte "78 yaşındaki Sisê Ana hapiste, çünkü kendisi müebbet hapis cezası almış, 28 Şubat darbecisi bir general değil" mesajını paylaştı.

Sisê Binöl'ün Demirtaş’a ve Abdullah Zeydan'a gönderdiği mektup şöyle:

“Hakikat ve özgürlük yolunda beraber yolcusu olduğum her iki oğluma da merhaba!

Kartlarınızı aldım. Benim için hem moral hem de sevinç kaynağı oldu. siz değerli evlatlarımın moral ve sağlıklarının yerinde olması benim için yaşam sebebidir. Sizleri böyle güçlü görmek yaşama umudumu daha da güçlendiriyor. Birlikte yaşadığımız bu zorlu sürecin üstesinden sizin gülüşlerinizle ve biz annelerin onurlu duruşuyla geleceğiz. Biz düşünce esirleri belki bedenen hapsedilmiş olabiliriz ama düşüncelerimiz evrenin akışına raks edip hakikate erişecektir.

Benim durumum iyi. Onurlu bir yaşamın sahibi olabilmek için yaşama karşı umutlu olarak sağlığıma ve moralime dikkat ediyorum. Buradaki tüm arkadaşların sevgi ve selamları var sizlere. Ben de sizin gözlerinizden öpüyor, özlem ve sevgiyle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

Ananız Sisê”