2 yıldır bekleyen şikayet dilekçesi

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Gözler 12 Eylül’de

Diyarbakır Barosu’nun bundan tam 2 yıl önce eski Genelkurmay Başkanı hakkında verdiği şikayet dilekçesinin hala Genelkurmay’da bekletildiği açıklandı.Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberi;CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Başbakan Erdoğan’la çıkar birliği yapmakla suçladığı ve “iktidarımızda yargılayacağız” dediği eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında Diyarbakır Barosu’nun şikayet dilekçesinin, 2 yıldır Genelkurmay Başkanlığı’nda beklediği ortaya çıktı.Erdoğan’la yaptığı Dolmabahçe görüşmesine yönelik iddialar ve Ak Parti’nin iktidara gelmesini sağlamak için 27 Nisan e-muhtırasını hazırladığı iddiaları nedeniyle CHP’nin önümüzdeki hafta hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı Büyükanıt’la ilgili yeni dilekçenin de Genelkurmay’a gönderilmesi bekleniyor.27 Nisan e-muhtırasnın ardından, Diyarbakır Barosu, Büyükanıt’ın anayasayı ihlal ettiğini belirterek, Diyarbakır Başsavcılığı’na başvurdu. Başvuruda, Büyükanıt’ın kaleme aldığı muhtıra nedeniyle yargılanması gerektiği kaydedildi.Diyarbakır Başsavcılığı ise, suç duyurusunu hazırlık kalemine kaydederek, evrakı, Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne gönderdi.Ancak Adli Müşavirlik’ten 2007’den bu yana dosyayla ilgili ne gibi bir işlem yapıldığı konusunda, Diyarbakır Başsavcılığı’na bilgi verilmedi.Çağdaş Hukukçular Derneği ile Diyarbakır Barosu, Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde, Şemdinli’deki Umut Kitabevi’ne bomba attığı iddiasıyla yargılanan astsubay Ali Kaya için, “iyi çocuktur” dediği gerekçesiyle de Büyükanıt hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.HSYK’nın meslekten ihraç ettiği Savcı Ferhat Sarıkaya’nın hazırladığı iddianamede de Büyükanıt’ın bu eylemiyle yargıyı etkilemeye çalıştığı belirtilmiş, dosyasının Genelkurmay’a gönderildiği ifade edilmişti. Büyükanıt hakkındaki bu başvurular da Genelkurmay Adli Müşavirliği’nde 2007’den bu yana işlem yapılmayı bekliyor.Bu nedenle, CHP’nin yapacağı başvurunun da diğer başvurular gibi Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne gönderilmesi bekleniyor. Ak Parti’nin, askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi yasalaştırdığı dönemde, bu dosyaların sivil savcılığa aktarılabileceği belirtiliyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin düzenlemeyi iptal etmesi nedeniyle, bu mümkün olmadı. 12 Eylül’de referanduma sunulacak anayasa değişikliği paketinde de askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeler yer alıyor.Bu nedenle, Adli Müşavirlik, 12 Eylül’e kadar harekete geçmez, referandumda, anayasa değişikliği yürürlüğe girerse, Büyükanıt’la ilgili dosyaların sivil savcılığa aktarılma ihtimali bulunuyor.