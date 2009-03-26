2 yılda 10 milyon kez hıçkırdı

İngiltere'de iki yılda 10 milyon kereden fazla hıçkıran adam çareyi bıçak altına yatmakta buldu.



İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberinde, 25 yaşındaki müzisyen Christopher Sands'in 2007 yılı şubat ayından bu yana kontrol edilemez biçimde hıçkırdığı, bu nedenle rock grubundaki kariyerinin de alt üst olduğu bildirildi.



Hıçkırmaktan kurtulmak için bal yemek, yüzlerce şekilde su içmek, yogaya ve hipnoterapiste gitmek gibi çeşitli yöntemleri deneyen Sands'i muayene eden, Nottingham'da Oueen Tıp Merkezindeki doktorlar, mide kapakçığının gördüğü zararın midenin ekşimesine ve kronik hıçkırığa yol açtığını ve hastanın ameliyatla düzelmesini umduklarını söyledi.



Sands, bütün umutlarını bu ameliyata bağladığını belirterek, "Hayatımı geri istiyorum. Çok zor yiyorum, uyuyorum ya da iletişim kurabiliyorum. Çalışamıyorum ve tabii müzik yapmam da imkansız" dedi.