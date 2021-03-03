2 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu’ndan savcılık mütalaasına: Gündemi alabora etme çabaları bunlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'un suç duyurusu üzerine hakkında açılan “hakaret” davasında açıklanan savcılık mütalaasını soran gazetecilere, “Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar” yanıtını verdi.

“Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var; en büyüğü yoksulluk” diyen İmamoğlu, “Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 6'ıncı duruşmasında savcılık, esas hakkında mütalaasını açıklamış, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki ana yerleşkede, gazetecilerin hakkında açılan davayla ilgili sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, dönemin Ordu Valisi’nin suç duyurusu üzerine açılan “hakaret” davasında açıklanan savcılık mütalaasıyla ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere, şu yanıtı verdi:

“Bizim gündemimiz yoksulluk"

“Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bazı konularda gündem yaratılıyor, sonra bunlar buzluğa konuluyor. İstediği zaman buzluktan çıkartılıyor, istediği zaman gündemde parlatılıyor ve bunun üstünde tepinilmesi isteniyor. Ben, böyle yapmayacağım. Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var; en büyüğü yoksulluk. Sokakta yüzleşiyoruz. Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak, umutla, bu ülkenin neresinde olursa olsun, adil bir ortamda bireyler olarak devletin bütün imkanlarından faydalandığı bir ortam var olsun istiyoruz. Bu sorunların çözümüyle mücadele ederken, burada yapılmaya çalışılan, alınmaya çalışılan kararlar üzerinden yorumda bulunmayacağım. Bizim gündemimiz yoksulluktur, fakirliktir. Umarım yargı, kalan süreçte en doğru kararı verir.”