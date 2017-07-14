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2 yıl önce Türkiye genelinde kesilen elektriğin nedeni İran'ın siber saldırısı mı?

O dönemki hükümet yetkilileri, terör saldırısı veya siber saldırı dahil tüm ihtimallerin araştırıldığını belirtmişti

14 Temmuz 2017 19:24

Türkiye genelinde 31 Mart 2015 günü meydana gelen elektrik kesintisinin İran tarafından düzenlenen bir siber saldırı olduğu iddia edildi. İranlı rejim muhalifi gazeteci Ruhullah Zam, 44 il genelinde kesilen elektriğin, İran tarafından yapılan 3 farklı siber saldırı sonucu olduğunu öne sürdü.

CNNTürk'te yer alan habere göre, Türkiye genelinde 31 Mart 2015 günü yaşanan elektrik kesintisinin bir siber saldırı sonucu kaynaklandığı iddialarını destekleyen bir belge ortaya çıktı. İddianın sahibi, İran’ın ünlü muhalif gazetecilerinden Ruhullah Zam. Zam’ın ele geçirdiği belgede, İran Devrim Muhafızları İstihbarat biriminin Şubat 2015’te Türkiye’de siber saldırı timi oluşturma başlığıyla kurum içi bir belge oluşturduğu ve bunu ilgili makama gönderdiğ belirtiliyor.

44 İl karanlıkta kaldı

Belge “Çok Gizli” ibaresi taşıyor. İranlı kaynaklara göre, Tahran rejimi 2015'te üç kez Türkiye’ye siber saldırı gerçekleştirdi. Elektrik kesintisinin yaşandığı gün Türkiye’de İstanbul, ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır da dahil olmak üzere 44 ilde elektrik kesilmiş, ulaşım aksamış ve büyük kentlerde hayat adeta durmuştu. Ancak elektrik kesintisinden, enerjiyi İran’dan alan Van etkilenmedi. Öte yandan tam da o gün, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda DHKP/C’liler tarafından şehit edildi.

O dönemki hükümet yetkilileri, terör saldırısı veya siber saldırı dahil tüm ihtimallerin araştırıldığını belirtmişti. İran Devrim Muhafızları istihbaratının bu hamlesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yemen’deki Husi saldırılarının işgal boyutuna varması üzerine gösterdiği tepkiden sonra geldiğine dikkat çekiliyor.

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ElektrikİranTürkiyesİBERSaldırıGazeteciDHKPC31 MART 2015

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