2 yıl önce bugün 15 Temmuz gecesi neler yaşandı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cuntayapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. MİT’e saat 16.16’da yapılan ihbarla başlayan darbe girişimi Başbakan Binali Yıldırım’ın 16 Temmuz saat 13.00’te yaptığı, “Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle defetmiştir” açıklamasıyla son buldu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberi aynen şöyle:

16.16

Darbe girişimi, Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir subayın MİT’e giderek “Cuntacılar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı almak için kuruma saldırı düzenleyecek” ihbarını yapmasıyla başladı. İhbarın ardından MİT Müsteşarı Fidan, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i telefonla aradı ve bir müsteşar yardımcısını, ayrıntıları aktarmak üzere Genelkurmay Karargâhı’na gönderdi.

18.10

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi’ni arayarak, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi.

20.22

MİT Müsteşarı Fidan’ın Genelkurmay Karargâhı’ndan ayrılmasının ardından 'cuntacı askerler saat 03.00’te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti.

İstanbul Yeşilköy’deki Harp Okulu binasında ve Ankara Akıncı Üssü’nde bir araya gelen darbeciler günler boyunca planlar yaptı.

Darbe Akar'a tebliğ edildi

21.00

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 33 darbeci subay, Genelkurmay Karargâhı’na doğru yola çıkarken, iddiaya göre eski Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a çıkıp “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz” diyerek darbeyi tebliğ etti.

22.00

Genelkurmay Karargâhı’ndan silah sesleri duyulurken, bir helikopterden de dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Aynı saatlerde bir grup darbeci asker TRT Genel Müdürlüğü’nü işgal etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kaçırılarak Akıncı Üssü’ne götürüldü.

Köprüler trafiğe kapatıldı

22.28

İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

23.02

Başbakan Binali Yıldırım saat 23.02’de televizyona bağlanarak, “Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” açıklaması yaptı.

Akar rehin alındı

23.02

Darbecilerin tehdit ve zor kullanarak darbe faaliyetinin başına geçmesi teklifini kesin bir dille reddeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbeci bir grup asker tarafından rehin alınarak, Akıncı Üssü’ne götürüldü. Aynı dakikalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe teşebbüsüyle ilgili soruşturma başlattı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, cuntacı askerler tarafından makamında saldırıya uğradı.

İlk bombalama

23.08

Cuntacıların kontrolündeki bir F-16 savaş uçağı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nın Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde pistteki helikopter ve yakıt tankerini bombaladı.

23.58

Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ağır bombardıman altına alındı.

16 Temmuz'a sarkan darbe girişimi

00.13

Darbeci askerler TRT’de zorla korsan darbe bildirisi okuttu. O sırada binlerce vatandaş sokağa dökülürken, darbecilerin kontrolündeki dört adet F-16 savaş uçağı Ankara semalarında alçak uçuş yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı CNN Türk'te

00.24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te Hande Fırat’a FaceTime ile bağlanarak halkı meydanlara davet etti. Darbe girişiminin kırılma noktası olarak kabul edilen açıklamada Erdoğan halka, “Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa, bunun bir defa cevabını, bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır” diye seslendi. Halkı meydanlara davet etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki ailesi Dalaman’a gitmek için, ışıkları karartılmış piste yürüdü ve helikoptere bindi.

Erdoğan Marmaris'ten ayrıldı

00.45

Darbeci subaylar, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden korsan darbe bildirisi yayımladılar.

Hain darbe girişiminin en büyük ve en ciddi saldırısı Özel Harekât’çı polislerin Ankara Gölbaşı’ndaki merkezineydi.

00.56

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü F-16’larla bombalandı. Helikopterle ateş altına aldı.

01.08

Ankara Emniyet Müdürlüğü bir kez daha bombaların hedefi oldu.

01.30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris’te kaldığı otelden ayrılarak, helikopterle Muğla’daki Dalaman Havaalanı’na geçti.

01.39

Meclis Genel Kurulu açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan ATA uçağı Dalaman Havaalanı’ndan ayrılarak İstanbul’a hareket etti.

İstanbul’da darbeciler öncelikle köprüyü tuttu ama siviller bu harekete mani oldu.

Ömer Halisdemir cuntacılara ateş açtı

02.16

Ele geçirmek üzere, beraberindekilerle birlikte Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gelen darbeci eski Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi, astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir, Terzi’yle birlikte hareket eden askerlerce şehit edildi. Halisdemir’in Terzi’yi vurması darbe girişiminin en önemli kırılma noktası oldu.

02.25

Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı ikinci kez bombalanırken, aynı dakikalarda darbeye karşı havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçağı, darbe girişiminde bulunanların elindeki Sikorsky helikopteri düşürdü.

TBMM’nin darbeciler tarafından vurulması en dramatik anlardandı.

Meclis bombalandı

02.30

Cumhurbaşkanlığı’na girmeye çalışan üçü rütbeli 13 darbeci asker gözaltına alındı.

02.35

TBMM, F-16 savaş uçaklarınca bombalandı.

02.42

TRT yeniden normal yayınına döndü. Oran Sitesi’ndeki TRT binasını işgal eden darbeci askerler gözaltına alındı.

03.10

Başbakan Binali Yıldırım, MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle vurulacağını açıkladı.

03.14

Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT tesisleri savaş uçaklarınca bombalandı. Aynı dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı’nın cuntacılardan temizlenmesi için yeniden operasyon başlatıldı.

03.20

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havaalanı’na indi. Aynı dakikalarda Meclis ikinci kez bombalandı.

Generallere gözaltı kararı

04.00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Yurtta Sulh Komitesi’ üyesi general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi. Aynı dakikalarda darbecilerin merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü’nün elektrikleri kesildi.

04.36

Başbakan Binali Yıldırım, Korgeneral Ziya Kemal Kadıoğlu’na hava sahasında darbeci subayların kullandığı uçakların düşürülmesi yetkisini verdi.

04.42

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele helikopterlerden ateş açıldı. Yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan askerler, oteli abluka altına aldı.

Akıncı Üssü civarında yaşayan fedakâr köylüler uçakların iniş kalkışına mani olmak için tarlalarını ateşe verdi.

Darbeye karşı F-16'lar uçtu

04.54

Erzurum’dan iki F-16 uçağı, darbeyi önlemek için ‘düşürme’ yetkisiyle havalanmaya başladı. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınlarına iki bomba atıldı.

06.19

Millet Camii’nin önüne park etmiş araçlara bomba atıldı.

06.40

Boğaziçi Köprüsü’nü kontrol eden askerler teslim olmaya başladı.

07.00

Jandarma Genel Komutanlığı kavşağına uçaktan bomba atıldı.

07.35

Türkiye genelinde 754 TSK mensubu gözaltına alındı.

TSK’dan 27 Temmuz itibariyle ihraç edilen Akın Öztürk, 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü’nde Genelkurmay 2’nci Başkanı Yaşar Güler’in kafasına geçirilen bereyi çıkardı.

Akar serbest bırakıldı

08.26

Rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, helikopterle Çankaya Köşkü’ne gitti.

08.36

Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel harekât polislerince darbecilerden temizlendi.

09.40

Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

Kalkışma bastırıldı

10.37

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın kurtarıldığını ve Çankaya’daki kriz merkezinde görevinin başında olduğunu açıkladı.

10.41

Darbeciler, karargâh olarak kullandıkları Akıncı Üssü’nü terk etmeye başladı.

12.56

Cumhuriyet savcıları, cuntacı askerleri teslim almak üzere Genelkurmay Karargâhı’na girdi.

13.00

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Genelkurmay Başkanı ve İçişleri, Adalet, Milli Savunma bakanlarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek, “Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle defetmiştir” açıklamasını yaptı.