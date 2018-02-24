2 yıl hapsi istenen sürücüye 'çelişkili alkol oranı' beraati

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, polisin yaptığı kontrolde 1.17 promil alkollü çıkan, 2 saat sonra hastanedeki kan tahlilinde ise 0.85 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Murat Y., \'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan, alkol oranları arasında çelişki olduğu gerekçesiyle beraat etti.

Geçen yıl Eylül ayında polis tarafından yapılan yol uygulamasında, bilgisayar programcısı Murat Y.\'nin kullandığı otomobil durduruldu. Polisin yaptığ kontrolde, Murat Y.\'nin 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulup, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 876 lira para cezası kesildi. Murat Y., polis merkezinde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldıktan sonra, kan testiyle alkol oranı ölçümü yaptırmak için hastaneye gitti. Murat Y.\'nin alkolmetreye üfledikten yaklaşık 2 saat sonra yaptırdığı testi sonucunda, kanındaki alkol oranı 0.85 promil olarak ölçüldü.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından, sürücünün alkolmetreye ilk üflediği zaman ölçülen 1.17 promil alkol oranı üzerinden iddianame hazırlandı. İddianamede, Murat Y.\'nin 1.0 promilden yüksek saptanan alkol düzeyinin güvenli sürüş yeteneğini kaybettirdiği anlaşıldığı gerekçesiyle \'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma\' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi. İddianame, Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Murat Y.\'nin avukatı Ahmet Fırat Burkucu, mahkemeye, müvekkilinin alkolmetreye üfledikten 2 saat sonra hastanede yaptırdığı kan tahlili sonucunu sundu ve oranın 0.85 promil çıktığını belirtti.

Yaklaşık 5 ay süren yargılama sürecinin ardından mahkeme, Murat Y.\'nin polis tarafından yapılan ölçümde 1.17 promil alkollü olması ve bu ölçümden yaklaşık 2 saat sonra kan tahlili yoluyla yapılan alkol kontrolünde 0.85 promil alkollü olmasının çelişkili olduğuna kanaat getirdi. Murat Y.\'nin polis tarafından yapılan alkol kontrolü ve hastanedeki alkol kontrolü arasındaki oranlarda çelişki olduğu gerekçesiyle beraatine karar verildi.

EHLİYETİNİ GERİ ALMAK VE CEZA İPTALİ İÇİN BAŞVURDU

Sürücü Murat Y., kararın ardından, kanında çıkan alkol oranının yasal sınırın altında olduğu gerekçesiyle, el konulan ehliyetini geri almak ve para cezasının iptali için de başvuru yaptı.

\'ÇELİŞKİ ALKOLMETRE KAYNAKLI OLABİLİR\'

Murat Y.\'nin avukatı Ahmet Fırat Burkucu, çelişkinin alkolmetrenin yanlış ölçümünden kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, \"Bu çelişki alkolmetrede arıza olabileceğinden bahisle olmuş olabilir. Genellikle polisin, alkolmetresinde hata olabiliyor. Çünkü kalibrasyon oranlarının yapılmadığı ya da daha önce alkollü birinin üflediği alkolmetrelerde teknik olarak sıfırlanma olmadığı için cihazlar hatalı tespitler yapabiliyor. Bu durumlarda kan testi karar verme aşamasında daha önemlidir. Çünkü kan testinde hata payı daha az olabiliyor ve kan testiyle daha kesin sonuçlara varılıyor\" dedi.



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