2 YAŞINDAKİ SURİYELİ FATMA'NIN BALKONDAN DÜŞME ANI KAMERADA...

Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Fatma Elsaid\'in evlerinin 3. katından aşağıya düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre Esenyurt\'ta 2 yaşındaki Fatma Elsaid, ailesi yanında olmadığı anda 5 katlı apartmanın 3\'üncü katındaki penceresinden aşağıya baktığı anda düştü. Minik Fatma\'nın beton zemine düştüğünü gören vatandaşlar polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Fatma\'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye götürdü. Minik Fatma\'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 2 yaşındaki Fatma Elsaid\'in düşme anı da güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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Farma Elsaid\'in düşmesi

Olay yerinden görüntü

Genel ve detaylar

