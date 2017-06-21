T24 LogoT24 Logo
Gündem

2 yaşındaki Muhammet yaşam mücadelesini kaybetti

5 gündür yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Muhammed Azim Güçlü yaşamını yitirdi

21 Haziran 2017 13:03

Niğde'de geçen 16 Haziran'da üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Muhammed Azim Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Kiledere Kasabası'nda geçen 16 Haziran'da, Muhammed Azim Güçlü evde oyun oynadığı sırada devrilen televizyon üzerine düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan çocuk,  hastanede yapılan tedavini ardında Kayseri'ye sevk edildi. 5 gündür yoğun bakımda tedavi edilen Muhammed Azim Güçlü yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ETİKETLER

Muhammed Azim GüçlüöldüNiğde2 yaşındaki Muhammed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24