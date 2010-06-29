2 yaşındaki kızını maç için öldürdü

T24- Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan ABD-Gana maçında bir aile trajedisi yaşandı. Fanatik bir ABD'li taraftar, maç sırasında sürekli ağlayan 2 yaşındaki üvey kızını dövmeye başladı. Hector Castro isimli babanın ağır darbelerine dayanamayan küçük kız hayatını kaybetti. Doktorlar küçük kızın birçok kaburgasının kırıldığını tespit etti.



Kızın ölümünün ardından 27 yaşındaki adam polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü Victor Rodriguez, ABD-Gana maçı oynandığı sırada küçük kız sürekli ağladığı için ağır bir şekilde darp edildiğini söyledi.