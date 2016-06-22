2 yaşındaki çocuk süt kazanına düştü

Ağrı'da süt kazanına düşerek feci şekilde yanan 2 yaşındaki çocuk Erzurum'da tedavi altına alındı. Çocuğun vücudunda ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar oluşurken tedavisi devam ediyor.
Hürriyet'in haberine göre, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan A.T.'yi süt kazanından çıkaran annesi çocuğu soğuk suya tuttu. A.T. Ağrı'da yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırıldı. Erzurum'da tedavi altına alınan A.T.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
A.T.'nin babası Yusuf T., "Köyde süt kazanına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Tedavisi sürüyor" dedi.