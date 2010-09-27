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2 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERVİS ALTINDA EZİLDİ SİVAS (A.A)

27 Eylül 2010 23:55

-2 YAŞINDAKİ ÇOCUK SERVİS ALTINDA EZİLDİ SİVAS (A.A) - 27.09.2010 - Sivas'ta okul servisinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk, öldü. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 58 S 0035 plakalı okul servisi, akşam saatlerinde bir öğrenciyi evine bırakmak üzere Gülyurt Mahallesi 2. Sokağa girdi. Sokakta oynayan 2 yaşındaki Beytullah Uhud Anıt, öğrenciyi indirdikten sonra hareket eden aracın altında kaldı.  Ağır yaralanan Anıt, Numune Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Servis sürücüsünün, aracın etrafında oynayan Anıt'ı fark edemeyerek hareket ettiği öğrenildi. Sürücünün gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Acı haberi öğrenen çocuğun annesi ve bazı yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Anıt'ın babasının Suudi Arabistan'da çalıştığı öğrenildi.

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