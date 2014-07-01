2 yaşındaki çocuk akıllı telefonla annesini kurtardı

Annesinin akıllı telefonunda bulunan sesli komut sistemini kullanarak ambulans çağırmayı başaran Eve Neaton annesinin hayatını kurtardı.
Olay ABD’nin Minnesota eyaletinde geçen hafta gerçekleşti.
Annesinin bayıldığını gören 2 yaşındaki Eve, telefonun orta tuşına basarak sesli komut sistemine “Acil servisi ara” komutu verdi.
Beklediği yanıtı alamayan küçük çocuk 17 dakika sonra aynı sözleri tekrarladı.
Küçük çocuğun çağrısını alan acil servis çalışanları adresi belirledikten sonra olay yerine ambulans göndererek anne Liz Neaton’u hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alındıktan sonra durumu normale dönen Liz Neaton konu hakkında gazetecilere “Bayılırsam telefonun orta tuşuna basarak herhangi birini aramasını kızıma öğretmiştim. Onunla gurur duyuyorum” dedi.