2 yaşındaki çocuğun tandıra atılarak yakıldığı iddiasını kamera çözecek

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - EVLİ ve 5 çocuk annesi 28 yaşındaki Aysel Çelik, eşinin yeğeni 2 yaşındaki Yusuf Çelik\'i tandıra atıp yakarak öldürmek suçundan tutuksuz yargılanıyor. Mahkeme heyeti, olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir\'in Mahmudiye İlçesi\'nde 18 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda Yusuf Çelik, düştüğü tandır fırınında öldü. Yusuf Çelik\'in babası Tuncer Çelik, savcılığa başvurarak oğlunu, kardeşi Dinçer Çelik\'in eşi olan yengesi Aysel Çelik\'in tandır fırınına atarak öldürdüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.

Eşinden ayrı yaşayan ve İzmir\'de oturan Aysel Çelik, suçlamaları kabul etmedi. Aysel Çelik çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir 3\'ünci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında dava açılan ve suçlamaları kabul etmeyen Aysel Çelik, bugün ikincisi görülen duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ölen Yusuf Çelik\'in babası Tuncer Çelik ile annesi Mihri Çelik, sanığın oğulları Yusuf Çelik\'i tandır fırınına atarak öldürdüğünü öne sürdü.

Tuncer Çelik\'in avukatı da, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinde sanığın tandır fırının bulunduğu yere elinde ağır olan bir poşeti taşıyarak geldiğini ve boş poşetle çıktığını söyleyerek görüntülerin izlenmesini istedi. Mahkeme güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için duruşmayı 31 Ekim\'e erteledi.

