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Dünya

2 yaşındaki çocuğu timsah kaptı!

Çocuğun hayatta olmasının mümkün olmadığı açıklandı

15 Haziran 2016 22:47

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Walt Disney World’de tatil yaparken gölden çıkan bir timsah tarafından suya çekilen 2 yaşındaki çocuğun hayatta olmasının mümkün olmadığı açıklandı.

Sputnik’in haberine göre, salı akşamı meydana gelen olay sonrasında tesis geçici olarak kapatılırken, Walt Disney World Resort Başkan Yardımcısı Jacquee Wahler, “Buradaki herkes yaşanan trajik olay karşısında yıkıldı. Dualarımız aileyle birlikte. Güvenlik güçlerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

​Güvenlik güçleri uzun süre gölde arama yaparken, bugün olayın üzerinden 15 saat geçmişken bir açıklama yapan Orange County Şerifi Jerry Demings, küçük çocuğun hayatta olmasının mümkün olmadığını açıkladı. Demings, “Bundan sonraki çabalarımız geride kalanları bulmak” dedi.

 

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