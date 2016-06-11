2 yaşındaki çocuğu terör örgütü üyeliğiyle suçladılar!

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasakları ve çatışmaların sürdüğü mahallelerde 3 Mart günü güvenlik görevlilerinin operasyonlara ara vererek güvenli bölgeye geçişini sağladığı siviller içinde yer alan 2 - 12 yaşları arasındaki çocuklardan 8’i hakkında ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla dava açıldı.

DİHA'nın haberine göre, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından teslim alınan 12 yaşındaki K.Ş. ve G.A., 10 yaşındaki Ş.T., 8 yaşındaki T.A. ile R.A., 6 yaşındaki M.A., 3 yaşındaki Ö.A. ve 2 yaşındaki B.T. hakkında Cumhuriyet Savcısı Kenan Karaca’nın Diyarbakır Emniyeti’ne verdiği talimatların tutanağında çocukların yurda teslim edilmesi, içlerinden 2 yaşındaki B.T.’nin bakıma muhtaç olduğu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan annesine teslim edilmesi gerektiği belirtiliyor.

33 kişi güvenli bölgeye çıkmıştı

33 şahıs (1'i ölü 18 erkek, 5 kadın ve 10 çocuk) Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, çatışmalar döneminde 3 Mart’ta güvenlik görevlilerine 33 kişi evlerinin bulunduğu çatışma yaşanan mahallelerden ayrılarak güvenli bölgeye geçmişti. 33 kişi arasında 18 erkek, 5 kadın ve 10 çocuk bulunuyordu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından düzenlenen tutanakta şu ifadeler yer aldı:

03/03/2016 günü Sur ilçesinde askeri unsurlara teslim olan şahıslardan yaşı 18’den küçük olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü’müze teslim edilmiştir.

Diğer görüşme ve talimatlar:

Çocukların yaşları 12’den küçük olduğundan kimlik tespiti yapılarak yurda teslim edilmesi, çocuklardan B.T.’nin geçici olarak bakıma muhtaç olduğundan TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan annesine teslim edilmesi ve bu çocuk ile birlikte 12 yaş altında diğer tüm çocuklarla ilgili koruma kararı aldırılması

Yoklama tutanağında belirtilen hususlar maddi gerçeğin araştırılması ve adli bir yargılamanın yapılabilmesi için lehte ve aleyhte olan delilleri toplamak ve muhafaza altına alabilmek üzere el konulan olay, yakalanan kişiler ve uygulanan tedbirler hakkında Cumhuriyet Savcısı derhal bilgilendirilmiştir. Yukarda belirtilen emir ve talimatlar alınmıştır."