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Dünya

2 yaşındaki çocuğu döverek öldürdü!

Çocuğu defalarca kaldırıp yere atan adama olay yerinden geçen bir kişi ise sadece ne olduğunu sordu

31 Mart 2015 11:48

Tayland’ın Minburi şehrinde bir baba, üvey oğlunu öldüresiye dövmeye başladı ve bu öldüresiye dayak güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, küçük çocuk yürüyerek merdivenlerin başına gelince üvey babası bir yandan telefonla konuşurken çocuğa tekme atıyor.

2 yaşında olduğu tahmin edilen çocuğu defalarca kaldırıp yere atan adama olay yerinden geçen başka bir kişi müdahale etmek yerine sadece ne olduğunu sorup gidiyor. Merdivenlerden inen bir kişi ise çocuğun ölmüş olabileceğini söylüyor.

Çocuğun henüz ölmediğini iddia eden üvey baba sert bir şekilde çocuğu omzuna alıp götürüyor. Ancak çocuk aldığı darbelere dayanamayıp hayatını kaybediyor.

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