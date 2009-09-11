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Dünya

2 yaşındaki çocuğa işkenceli ölüm

11 Eylül 2009 13:13

Sevgilisinin 2 yaşındaki çocuğunu işkence ederek öldüren adamın cezası açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu işkence ederek öldüren Jose Maurice Castaneda, afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

San Diego Yüksek Mahkemesi Yargıcı Joan Weber, kararı açıklarken, kanıtların Castaneda'yı kesinlikle suçlu gösterdiğini söyledi.

Castaneda, sevgilisi Maria Razo'nun iki yaşındaki oğlu Cezar Razo'yu bir dolaba kapatarak elbise askısı, kemer ve kablo teliyle aylarca işkence etmekle suçlanmıştı.

Adli tıp 2005 yılının haziran ayında hastanede ölen 10 kilogram ağırlığındaki Cezar'ın cesedine yaptığı otopside tam 304 yara tespit etmişti.

Maria Razo da çocuğa kötü muamele ve kasten adam öldürmeye yardım etme suçlarından yaklaşık 17 yıl hapis cezası aldı.
 

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