2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Yaşar Ercan hakkında 60 yıla kadar hapis istemi

Uşak’ta 2 yaşındaki erkek çocuğa darp ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin tutuklu yargılanan Yaşar Ercan hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çoçuğa karşı eziyet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 60 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre, bebeğin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, yapılan anal muayenesinde ise uzun süredir sistematik şekilde istismara uğradığı kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Nisan günü çekyattan düşme iddiasıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi amacıyla getirilen, hayati tehlikesi bulunan 2 yaşındaki mağdurun tedavisi sırasında vücudunun değişik yerlerinde morluklar ve anal bölgesinde yırtık görüldüğü belirtildi.

İddianamede, 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı şüphesinin oluşması üzerine, anne C.T. ile görüşme yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 aydır internetten tanıştığı Yaşar Ercan’ın, annesi H.E’nin evinde bebeğiyle birlikte kaldığını ve Ercan’ın kendisi ile çocuğuna karşı şiddet uyguladığı anlatıldı. Anne C.T’nin ifadesinde, 10 Nisan günü sabah saatlerinde şüpheli Ercan’ın oğlunu banyoya götürdüğünü, bir süre kaldıktan sonra banyodan çıkıp odaya geçtiklerini ve oğlunun baygın olarak gördüğünü söylediği anlatıldı.

Ağır yaralandı

Bebeğin daha sonra hastaneye götürüldüğü belirtilen iddianamede, 18 Nisan tarihli adli tıp raporuna da yer verildi. Raporda, bebeğin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, yaralanması sonucu vücudunda meydana gelen kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu, yapılan anal muayenesinde ise uzun süredir sistematik şekilde istismara uğradığı ve nitelikli cinsel bulgusunun saptandığı kaydedildi. Savcılık, Ercan’ın 2 yaşındaki çocuğa karşı sistemli olarak cebir ve şiddet içeren davranışlarda bulunarak eziyet suçunu işlediğini kaydetti. Savcılık şüpheli Yaşar Ercan hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çoçuğa karşı eziyet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Uşak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.