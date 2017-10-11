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2 yaşındaki Bedirhan süs havuzunda boğuldu

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 50 santimetre derinliğindeki süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Bedirhan Korkut, öldü

11 Ekim 2017 17:20

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da 50 santimetre derinliğindeki süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Bedirhan Korkut, öldü.
Olay, Çorum’un Alaca İlçesi\'nde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışmak için Şanlıurfa\'dan Alaca\'ya gelen Korkut ailesinin çocukları Bedirhan Korkut, pancar tarlasında çalışan anne ve babasının yanından ayrılarak, 10 metre uzaklardaki süs havuzunun yanına gitti. Havuzun çevresinde oyun oynamaya başlayan Bedirhan Korkut, yaklaşık 50 santime derinliği bulunan havuza düştü. Çocuklarını uzun süre arayıp bulamayan aile Bedirhan’ı süs havuzunda cansız halde buldu. Polis soruşturma başlattı.

 

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