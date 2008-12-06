'2. yarıdan memnunum'



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, futbolcularının ikinci yarıda oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyledi.





Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup eden F.Bahçe’de teknik direktör Luis Aragones, iki farklı devrenin izlendiği bir maç olduğunu, ilk yarı takım olarak daha çok top kontrolünü düşündüklerini söyledi.



İlk yarının çok dengeli geçtiğini ifade eden Aragones, ''İkinci yarı bazı şeyleri düzelttikten sonra rakip kaleye daha çok çıkma girişiminde bulunduk. Bir gol bulduk ve beraberinde bir kaç fırsat ele geçirdik. Benim olduğum yerden bir şey söylenmesi çok net olmayan bir gol vardı Deivid'in vuruşunda. Ama bizim ikinci yarı istediğimiz Fenerbahçe'yi biraz gördük diyebiliriz. Bu maça gelene kadar evinde sadece bir maç kaybeden güçlü bir takımla oynadığımızı belirtmek isterim'' dedi.



ALİ KOÇ'UN DEĞERLENDİRMESİ



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç da Emre'nin attığı mükemmel golle karşılaşmayı kazanarak 3 puan aldıklarını belirtti. Sezona kötü başladıklarını, o noktadan buraya gelmenin başarı olduğunu anlatan Koç, ''Müthiş futbol oynamıyoruz ama kazanmamızı sağlayacak oyunu oynuyoruz. İyi mücadele ediyoruz, iyi defans yapıyoruz. İki önemli maçımız daha var. Bunları da kazanmak istiyoruz. Dinamo Kiev karşılaşmasında da elimizden geleni yapıp, UEFA Kupası'nda devam etmeyi hedefliyoruz. Hocamızın dediği gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçta verilmeyen bir golümüz olduğunu düşünüyorum, topun çizgiyi geçtiği hatta ağlara değdiği görüşündeyiz. Ama olabilir. Futbolun doğasında bu var. Hatalar olacaktır'' şeklinde konuştu.





58. DAKİKADAKİ OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ



Maçın 58. dakikasında Fenerbahçe'de Emre ve Deivid'in oyuna dahil olduğu, Vederson ve Josico'nun ise çıktığı sırada, Fenerbahçe'nin 7 yabancıyla sahada yer almasının Selçuk'un uyarısıyla son anda önlendiğini ve bu durumun Fenerbahçe'nin yıllar önce 1 yabancı oyuncu fazla oynattığı maçı akıllara getirdiğini belirten gazetecinin konuya ilişkin sorusuna karşılık Koç, ''Selçuk gerekli uyarıyı yaptı. Burada 4. hakem ısrarla yabancı oyuncumuzu sahaya sokmak istedi. Ancak bu hatayı yapmadık'' dedi.





KAYIHAN: KAYBETTİK AMA İYİYE GİDİYORUZ



Denizlispor teknik direktörü Ümit Kayıhan ise, ''Bugün kaybettik ama iyi olma yönünde işaretlerimiz var'' dedi.



Kayıhan maçtan sonra yaptığı açıklamada, bugün tüm hazırlıklarının kazanmak için olduğunu, Fenerbahçe'yi çok iyi incelediklerini söyledi. Defansif yönde problemlerinin olmasından dolayı oyunu geride kabul edip, kontra ataklarla sonuca gitmek istediklerini ifade eden Kayıhan, ''İlk yarıda direncimiz çok iyiydi. Baş başa bir mücadele vardı. İlk devre istediğimiz şeyler olmadı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında bütün insiyatifi Fenerbahçe'ye verdik ve bir anlık gaflet sonucunda golü yedik. Karşılaşmanın son 15 dakikasında 3 santrafora hatta Fatih'i de ileri sürerek 4 santrafora döndük. Fenerbahçe'yi hapsettik'' diye konuştu.



Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu hatırlatan Kayıhan, takımlarının iyi niyetli olduğunu ancak tecrübesizlik nedeniyle hatalar yaptıklarını belirterek, ''Takım olarak 50-55 metrede oynayacağımıza 60-65 metrede oynuyoruz. Takım savunmasını iyi yapamıyoruz. Yaparsak daha iyi olacağız. Kaybettik ama iyi olma yönünde işaretlerimiz var. Devre arasına kadar alabileceğimiz en fazla puanı almaya çalışacağız. Hedefimiz, ikinci yarıda çok farklı bir Denizlispor izlettirmek'' dedi.

