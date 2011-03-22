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Dünya

2 VE 3 NUMARALI REAKTÖRLERDEN DUMAN ÇIKIYOR OSAKA (A.A)

22 Mart 2011 09:19

-2 VE 3 NUMARALI REAKTÖRLERDEN DUMAN ÇIKIYOR OSAKA (A.A) - 22.03.2011 - Japonya'yı vuran deprem ve tsunami felaketinin ardından hasar gören ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima nükleer santralindeki 2 ve 3 numaralı reaktörlerden gri duman çıktığı bildirildi. Kyodo Haber Ajansı bugün verdiği haberde, santralde devam eden tamir ve soğutma işlemlerinin bu dumanlar yüzünden durdurulduğunu belirtti. Kyodo, 11 Mart'ta Japonya'nın kuzeybatısını vuran felakette 3 numaralı reaktörün en fazla hasar gördüğünü, bu reaktörde plütonyum oksit ve uranyum oksit karışımından meydana gelen MOX adlı yakıt bulunduğunu ve bu yakıtın uranyum içeren yakıttan daha tehlikeli olduğunu vurguladı. 2 ve 3 numaralı reaktörlerden duman çıkması üzerine askıya alınan çalışmaların, yeniden başladığı bildirildi. Kyodo Haber Ajansı verdiği haberde, santralin operatörü Tokyo Electric Power'un (Tepco) bir yetkilisi, dumanın çalışmalar için bir engel teşkil etmediğini açıklamasından sonra santrali terk eden teknik elemanların santrale geri döndüğünü belirtti. Yetiklilere göre, 11 Mart'ta Japonya'nın kuzeybatısını vuran felakette en fazla hasar gören 3 numaralı reaktörde, plütonyum oksit ve uranyum oksit karışımından meydana gelen MOX adlı yakıt bulunuyor ve bu yakıt uranyum içeren yakıttan daha tehlikeli.

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