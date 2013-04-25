2. Varlık Barışı Tasarısı TBMM'de

Hükümetin yurtdışındaki varlıklara yönelik hazırladığı kanun tasarısı Meclis'e geldi. Tasarıya göre varlıklarını Türkiye'ye taşımak isteyenler, yüzde 2 oranında vergi kesintisi karşılığında kayıt altına alabilecekler.

Gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan; varlık ve belgeyle ispat edilen taşınmazlar beyan halinde, değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının 12. maddesi ile193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 85. madde eklenmesi öngörülmektedir. Kanun tasarısına göre, 22 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31 Temmuz 2013 tarihine kadar ve TL cinsinden rayiç bedelle 5411sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyette bulunan bankalara ve 6362 sayılı Sermaye piyasası Kanunu uyarınca faaliyette bulunan aracı kurumlara bildirilmesi veya vergi dairelerine beyan edilmesi gerekmektedir.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi tarhiyatın yapıldığı ayıizleyen ayın sonuna ödenecektir.



Banka ve aracı kurumlar ise kendilerine bildirlen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında vergi hesaplayacaklar ve bu vergiyi“vergi sorumlusu sıfatı” ile bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar beyan edip ödeyeceklerdir.



Tasarıya göre, bildirelen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak maddenin yürürülüğe girdiği tarihten sonra diğernedenlerle başlayan ve 01/01/2013 tarihinden önceki dönemlereilişkin vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları uyarıncagelir, kurumlar ve KDV yönünden tespit edilen matrah farkındanbu tasarı kapsamında beyan edilen tutarlar -bu tutarlara ilişkintarh edilen verginin vadesinde ödenmesi şartıyla- mahsupediletrek tarhiyat yapılacaktır.



Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya tasarı yeralan diğer şartların yerine getirilmemesi nedeniyle mahsupimkanından yararlanılamaması halinde vergi aslı gecikmezammıyla birlikte 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilecektir.