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2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

12 Şubat 2018 12:27

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı operasyonda, N.A. (22), A.Ç. (36), D.Y. (27), A.B. (37), Ş.S. (26) ve Y.E. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 15 gram metamfetamin, 4 ecstasy hap, 1,50 gram bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. 6 şüphelinin sorguları sürüyor.

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