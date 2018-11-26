2 uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polislerin uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda A.D. (33), N.A. (38), S.C.T. (26) ve M.G. (38) yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının üst ve ev aramalarında 5 parça halinde 35 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 ecstasy hap, 9,70 gram bonzai ve av tüfeği ele geçirildi. 4 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilecek.

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