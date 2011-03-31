-2 ÜNİVERSİTELİ KAZA KURBANI ANTALYA (A.A) - 31.03.2011 - Antalya'da kanala düşen otomobilde bulunan 2 üniversite öğrencisi öldü. Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi, 5. Cadde ve 536. Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Volkan Çetin (26) yönetimindeki 07 ZM 574 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek kanala düştü. Kazada, üniversite öğrencisi oldukları belirtilen Volkan Çetin ile yanında bulunan Burak Tekin (21), olay yerinde hayatını kaybetti. Kanala düşen otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.