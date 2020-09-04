2 üniversiteden daha uzaktan eğitim kararı

Bursa Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını uzaktan eğitimle yürütecek.

Konuyla ilgili olarak Bursa Teknik Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Senatoda dün alınan kararla, eğitim modelinin uzaktan eğitim şeklinde bazı esaslar çerçevesinde yapılmasına karar verildiği bildirildi. Öte yandan tüm alınan kararların, ‘pandemi sürecine bağlı olarak Yüksek Öğretim Kurumunun alacağı kararlara göre değişebileceği’ de vurgulandı.

2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi eğitim modelinin uzaktan eğitim şeklinde şu esaslar çerçevesinde yapılacak:

“Ara sınavların klasik sınav, test, proje, ödev vb teknikler ile uzaktan yapılması, yıl sonu final sınav ağırlığının yüzde 70 olarak belirlenerek, diğer sınav ağırlıklarının dersin yürütücü tarafından belirlenmesine,

Yıl sonu sınavlarının dönem sonunda daha geniş bir zamana yayarak ve seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılmasına ve bu sebeple akademik takvimin güncellenmesine,

Sektörel eğitim programının (SEP) devam ettirilmesine, mümkün olan bölümlerde öğrencinin kendi ikamet ettiği şehirde SEP programına dahil olmasına,

Hazırlık Programı kapsamında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve dönem içinde yapılan ölçme ve değerlendirmelerin çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine,

BTÜ-YDS sınavlarının; 2 cihaz ile zoom uygulamasından kamera ve mikrofonlar açık şekilde çevrimiçi, üniversite laboratuvarlarında gözetmen eşliğinde çevrimiçi ya da yüz yüze, seçenekleri sunularak yapılmasına,

Uzaktan eğitim ile eş zamanlı olarak yapılan derslerin sistem üzerinde kayıt altına alınarak yeniden izlenmesine fırsat verilmesine,

İki yerleşkenin de öğrencilere açık olmasına ve kütüphane, bölüm laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ve internet altyapısının kontrollü bir şekilde öğrencilere sunulmasına,

Öğrencilerin randevu sistemi ile öğretim üyeleri ve elemanları ile odalarında veya uzaktan (online) görüşebilmelerine ve bu kapsamda, öğretim üyelerinin öğrenci görüşme saatlerini planlayarak ilan etmelerine karar verilmiştir.”

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de, yeni eğitim ve öğretim yılının işleyişi için bu hafta değerlendirme yapacağı, kararlar alacağı öğrenildi. Bursa Teknik Üniversitesi’nin aksine, özellikle pratiğe, uygulamalı derslere dayalı tıp ve mühendislik bölümleri açısından, ‘uzaktan eğitim’ yönteminin tümüyle tercih edilmeyeceği konuşuluyor.

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi de Koronavirüs tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda "karma eğitim (hibrit)", diğer programlarda ise "uzaktan eğitim" yöntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar, sosyal medya hesabından, üniversite senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim (hibrit), diğer programlarda ise uzaktan eğitim yöntemleri uygulanacak.

Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak. Üniversitenin tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve veteriner hekimliği programlarında yürütülen klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak.

Öğretmenlik uygulamaları, pandemi koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek.

Yarıyıl ara sınavları, süreç odaklı olarak dijital ortamda gerçekleştirilecek, final ve bütünleme sınavlarının uygulanma yöntemi, kasım ayının son haftasında değerlendirilecek. Tüm öğrenciler için akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine özel önem verilecek.