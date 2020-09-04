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Gündem

2 üniversiteden daha uzaktan eğitim kararı

04 Eylül 2020 10:11

Bursa Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bir açıklama yaparak, güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.

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Bursa Teknik ÜniversitesiAnkara Üniversitesigüz yarıyılıuzaktan eğitim
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