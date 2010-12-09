-2 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAZADA ÖLDÜ ORDU (A.A) - 09.12.2010 - Ordu'da üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobilin, park halindeki odun yüklü kamyona çarpması sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci yaralandı. Ordu'dan Samsun yönüne giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin içinde bulunduğu, Ufuk Özüdoğru'nun (21) kullandığı 34 UCM 30 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi mevkisinde, arızalandığı için Şenel Çapa (39) tarafından yol kenarına park edilen 52 K 1623 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücü Özüdoğru ve otomobildeki Fatih Kavuk (23) hayatını kaybetti. Aynı araçtaki İlke Kasapoğlu (22), Anıl Arif Girlek (21) ve Mehmet Oğuz Ergün (21) yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ufuk Özüdoğru'nun cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi. Kamyon şoförü Çapa, gözaltına alındı.