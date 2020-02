2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'nin açılış oturumu yapıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) “2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi”nin açılış oturumu, yapılan konuşmalarla başladı.

Konuşmaların ardından söz alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, kongrenin başında, \'İslam ümmetinin tespih taneleri gibi dağıldığı\' şeklinde ifadeler kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Ama tesbih gibi dağılanları toparlayacak bir şeye ihtiyaç var. O da imamedir. İmameyi de bu ülke, bu ümmete hediye etti, Recep Tayyip Erdoğan. İmamımız var, bunları toparlayacak güçlü bir Türkiye var. Bizim için çok önemli ümmetin duası var. Ümmetin duası üzerimizde, ‘Allah Türkiye’yi, Recep Tayyip Erdoğan’ı korusun diye her an, her yerde dualar, hüzünle, gözyaşıyla Allah’a yalvararak secdede dua ediyorlar bize. O zaman bize büyük bir sorumluluk düşüyor. Öncülük yapmak. Ve bu öncülüğü yaparken de bütün Müslüman ülkelerin kol kola girmesini sağlayacak adımları atmak ve attırmak için her türlü imkanı sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda gerekeni yapıyor. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O gereken her şeyi yapıyor ve Allah’a tevekkül ediyor, milletine güveniyor, ümmetine güveniyor. Sırtını Allah’a, dayayana gücü yetecek kimse var mı? Sırtını millete dayayana ne kadar çok hain çıkarsa çıksın karşı çıkacak kimse var mı?”

Cumhurbaşkanı Danışmanı Adnan Tanrıverdi de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Önce yetkisi, imkanları, gücü yetkisi, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş 61 İslam ülkesinin ortak iradesinin temsil edildiği, İslam ülkelerinin parlamentosunun dahil edilerek teşekkül edildiği İslam ülkeleri konfederasyonu oluşturulmalıdır. Sonraki safhada konfederasyonun devletlerin asli görevi olan, adalet, içte ve dışta güvenlik ile müşterek dış politika prensiplerinin belirlenerek çalışmalarını sürdürürken etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği bölgesel İslam ülkeleri parlamentoları oluşturulmalı ve parlamentonun kararları ile bölgesel İslam ülkeleri konfederasyona dönüştürülmelidir. Bölgesel İslam ülkeleri konfederasyonları coğrafi ve etnik durumları dikkate alınarak 9 ayrı coğrafyada gruplandırılabilir. Ortadoğu, Orta Asya, Yakın Doğu, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Kuzeybatı Afrika, Batı Afrika şeklinde bölgesel İslam ülkeleri federasyonları, konfederasyonları oluşturulabilir.”

