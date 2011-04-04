-2 UÇAKTA DAHA ÇATLAKLAR BELİRLENDİ YUMA (A.A) - 04.04.2011 - ABD'de, Southwest Havayollarına ait bir uçağın, kabinde açılan delik nedeniyle acil iniş yapmasına neden olan benzer çatlakların şirketin 2 uçağında daha görüldüğü belirtildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, benzer çatlaklara rastlanan 2 uçakta incelemelerin devam edeceği ve hizmete girmeden önce daha fazla bakım yapılacağı ifade edildi. Şirketin Boeing 737-300 tipi 19 uçağının özel bir test uygulanarak incelendiği, herhangi bir soruna rastlanmadığı ve uçakların hizmete sunulacağı belirtilen açıklamada, diğer 58 uçağın bakım işlemlerinin birkaç gün daha süreceği kaydedildi. Southwest Havayolları, kazanın ardından uçaklarını bakıma almış ve dolayısıyla yaklaşık 600 uçuş hafta sonu iptal edilmişti. Boeing 737 tipi ve 812 sefer sayılı uçağın cuma günü uçuşu sırasında yolcu kabininde delik açılması ve hava basıncının düşmesi üzerine pilot, Phoenix'e 240 kilometre uzaklıktaki Yuma askeri üssüne başarılı bir acil iniş yapmıştı. Yolculara dehşet dolu anlar yaşatan kazanın ardından bir uçuş görevlisinin hafif yaralanması dışında 118 yolcudan yaralanan olmamıştı.