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Dünya

2 Türk kadının 'disko cinneti'

Berlin'de iki Türk kadın, bir diskotek önünde tartıştıkları Fırat G. adlı genci bıçaklayarak ağır yaraladı.

01 Eylül 2008 03:00

Almanya'nın başkenti Berlin'de 24 ve 31 yaşlarında iki Türk kadın, bir diskotek önünde tartıştıkları 21 yaşındaki Fırat G. adlı genci bıçaklayarak ağır yaraladı.

Berlin polisi, iki kadının "Nachtleben" adlı diskotekte eğlenceye katılanları rahatsız ettiklerini, bu nedenle eğlencenin bitmesine kısa süre kala kapıdaki görevliler tarafından dışarıya çıkartıldıklarını belirtti.

Öfkeli iki kadının, aynı diskotekte doğum gününü kutlayan Fırat G. ile daha sonra dışarıda kavga ettikleri, bu sırada bir bıçakla genci birkaç kez bıçaklayarak ağır yaraladıkları ifade edildi.

Diskoteğin görevlileri tarafından polis gelene kadar tutulan iki kadının gözaltına alındığı, Fırat G'nin kaldırıldığı hastanede acil ameliyat edildiği ve henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi.

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