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Spor

2 Türk hakeme ömür boyu men

ITF, Türk hakemler Serkan Aslan ve Mehmet Ülker'in sertifikalarını, maç skorlarını manipüle ettikleri gerekçesiyle iptal etti

01 Ekim 2016 02:22

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), maç skorlarını manipüle ettikleri gerekçesiyle Türk hakemler Serkan Aslan ve Mehmet Ülker'e ömür boyu organizasyonlardan men cezası verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ITF tarafından yapılan açıklamada, Serkan Aslan ve Mehmet Ülker'in 2015'te görev yaptıkları alt kategori müsabakalarında söz konusu suçu işledikleri ve her iki hakemin de sertifikalarının kalıcı olarak iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Mehmet Ülker'in Türkiye'deki bir organizasyonda maçların skorunu sisteme geç girerek, bahis oynayan üçüncü taraflara avantaj sağladığı da kaydedildi.

 

 

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