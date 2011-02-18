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Spor

2. TUR İLK MAÇLARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A)

18 Şubat 2011 02:12

-2. TUR İLK MAÇLARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçları tamamlandı. Toplu sonuçlar şöyle: Rubin Kazan (Rusya): 0 - Twente (Hollanda): 2  Metalist Kharkiv (Ukrayna): 0 - Bayer Leverkusen (Almanya): 4 Napoli (İtalya): 0 - Villarreal (İspanya): 0 Anderlecht (Belçika): 0 - Ajax (Hollanda): 3 Lech Poznan (Polonya): 1 - Braga (Portekiz): 0 Beşiktaş (Türkiye): 1 - Dinamo Kiev (Ukrayna): 4 Benfica (Portekiz): 2 - Stuttgart (Almanya): 1 BATE Borisov (Belarus): 2 - Paris Saint Germain: 2 Rangers (İskoçya): 1 - Sporting (Portekiz): 1 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti): 0 - Liverpool (İngiltere): 0 Basel (İsviçre): 2 - Spartak Moskova (Rusya): 3 Young Boys (İsviçre): 2 - Zenit (Rusya): 1  PAOK (Yunanistan): 0 - CSKA Moskova (Rusya): 1 Sevilla (İspanya): 1 - Porto (Portekiz): 2 Lille (Fransa): 2 - PSV (Hollanda): 2

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