-2 TÜMGENERAL "İNTERNET"TEN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Tümgeneraller Hıfzı Çubuklu ve Mustafa Bakıcı, ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. İstanbul Merkez Komutanlığına ait sivil plakalı bir araçla adliyeye gelen Bakıcı ve Çubuklu'nun ifadelerinin, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından alınması bekleniyor.