ABD’li haber ajansı Bloomberg, yasal bilgi alma hakkını kullanarak, ABD Merkez Bankası’ndan, piyasalara verilen 2 trilyon dolarlık kaynağın kimler tarafından kullanıldığını açıklamasını istedi. FED, Bloomberg’in Anayasa’daki ’Bilgi Edinme Özgürlüğü’ hakkını kullanarak yaptığı bu başvuruyu, ’ticari sır’ gerekçesiyle geri çevirdi.



ABD’de ’2 trilyon doları kimler aldı’ tartışması yaşanıyor. Bloomberg’in anayasal hakkını kullanarak, ABD Merkez Bankası’ndan (FED) ’2 trilyon dolarlık kaynağı hangi kuruluşlara harcadığını’ açıklaması için yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı. FED, haber ajansı Bloomberg’in Anayasa’daki ’Bilgi Edinme Özgürlüğü’ hakkını kullanarak yaptığı bu başvuruyu, ’ticari sır’ gerekçesiyle geri çevirdi.



Teminatlı varlıklar



Bloomberg, 7 Kasım tarihinde FED’e yasal olarak yaptığı başvuruda, Merkez Bankası’ndan vergi mükelleflerinin parasından 2 trilyon dolarlık acil kredi kullanan finans kuruluşlarının listesini istedi. Anayasa’daki ’Bilgi Edinme Özgürlüğü’ hakkını kullanan Bloomberg, verdiği dilekçeyle FED’in küresel kriz nedeniyle şimdiye kadar oluşturduğu 11 kredi programından kimlerin yararlandığına ek olarak bankanın teminat olarak kabul ettiği varlıkları da açıklamasını talep etti.



İç yazışma gibi sakladı



FED ise Bloomberg’in dilekçesini ertesi gün yani 8 Kasım tarihinde yanıtladı. FED, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun iç yazışmalar gibi ticari sır kabul edilen bilgileri kendine saklama hakkı olduğunu belirtti. FED’in verdiği yanıtta ayrıca, Bloomberg tarafından istenilen bilgiler ilgili olarak yapılan araştırmada 231 sayfa doküman bulunduğu da kaydedildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "ABD’de şu anda öngörülemeyen bir krizle karşı karşıya bulunmaktadır. Finansal kurumlara ve bu kurumların birbirlerine olan güven kaybı ışık hızıyla yayılması yıkıcı bir etki yaratır."



Görmemizi istemiyorlar



Bloomberg tarafından konuyla ilgili olarak yapılan haberde, Büyük Buhran’dan beri en kötü ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde vergi mükelleflerinin parasını kullanan FED’in şeffaf davranmadığı ileri sürüldü. Haberde, görüşlerine yer verilen 22 milyar dolarlık varlığı yöneten New York merkezli ICP Capital LLC yatırım şirketinin direktörü Carlos Mendez, konuyla ilgili olarak, "Amerikalılar artık kör olmak değil, doğruyu öğrenmek istiyor. Eğer ellerinde ne tuttuklarını açıklarlarsa, hükümetin potansiyel zararının ne kadar olabileceğini öğrenmiş olacağız. İşte, bizim öğrenmemizi istemedikleri şey de bu gerçek" dedi.



FED, 12 haftada 1.2 trilyon dolar verdi



FED’in Hazine tarafından yönetilen 700 milyar dolarlık paketin amacına ulaşması için ’kurtarıcı’ rolüne soyunduğu belirtilen Bloomberg’in haberinde, Merkez Bankası’nın sağladığı kredilerin TARP’da olduğu (Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı) gibi ABD Kongresi’nin kontrol ve onayında tabi olmadığına dikkat çekildi. Haberde, FED’in verdiği kredi miktarının 6 Kasım tarihi itibariyle ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıktığına işaret edilerek, "FED yönetiminin ratingi ’AAA’ olmayan menkul kıymetler için teminat verme standardını gevşetme kararı alması sonrasında 14 Eylül’den beri geçen 12 haftada bu krediler yüzde 138 oranında yani 1.23 trilyon dolar artış gösterdi" denildi.