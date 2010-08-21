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2 TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2010 20:37

-2 TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Kahramanmaraş ve Van'da iki teröristin teslim olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yeralan duyuruda, bölücü terör örgütünden kaçan bir teröristin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün teslim olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, İran'daki barınma alanlarında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, Van'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçlerine önceki gün teslim oldu. Teröristle birlikte bir Kaleşnikof piyade tüfeği, bir Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi ele geçirildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü bölgesinde de, güvenlik güçlerince önceki gün yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca 25 kilogram TNT ile 150 gr plastik patlayıcı kullanılarak hazırlanmış ve yol kenarına yerleştirilmiş bir el yapımı mayın bulunarak imha edildi.

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