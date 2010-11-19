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Ekonomi

2. TEKEL DİRENİŞİNE AYDINLARDAN DESTEK  İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 21:08

-2. TEKEL DİRENİŞİNE AYDINLARDAN DESTEK  İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Bir grup aydın, 4. Levent'teki Tekgıda-İş Genel Merkezi karşısındaki parkta 47 gündür çadır kurup 4/C'yi protesto eden işçileri ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı. Bayramlaşmaya, yazar Bilgesu Erenus, oyuncu Mehmet Ekici, Mehmet Esatoğlu ile gazeteci Nazım Alpman katıldı.  Yazar Erenus, Tekel işçilerinin direnişine dikkati çekmek için ''4/C'ye Hayır Gömleği'' adıyla bir eylem başlattıklarını, bu gömleği kendisi de dahil olmak üzere birçok aydının giyerek, İstanbul sokaklarında özellike İstiklal Caddesi'nde yürüdüğünü söyledi. Konuşmasının ardından Erenus, gitarıyla tüm işçiler için Nazım Hikmet'in ''Tahir ile Zühre'' şiirini okudu.  İşçiler adına konuşan Metin Aslan da Tekel işçilerinin aldatıldığını, fabrikalarının satıldığını ifade ederek, ''(Size bir şey olmayacak, özlük haklarınızla diğer kurumlarda çalışabileceksiniz) denildi ama sözler tutulmadı. Biz de direniş yapmak istedik ama sendika engel oldu'' dedi.  Aslan, direnişlerine desteğin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, ''Sendikamızın verdiği sözleri tutmasını ve haklarımızı aramasını istiyoruz. Özlük haklarımızla çalışmak istiyoruz. 4/C'ye köle olmayacağız. Hakkımızı aramak için Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Eğer orada da hakkımızı alamazsak AİHM'e kadar gideceğiz'' şeklinde konuştu. 

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