2 Şubat 2011 vadelibieşik faizi arttı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarak yüzde 12,22'ye çıktı.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,74'ten kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,52, bileşik getirisi yüzde 12,02 olmuştu.



Kotasyonlar



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.45 itibariyle, alışta en düşük 1,5330 lira, en yüksek 1,5360 lira, satışta en düşük 1,5385 lira, en yüksek 1,5410 lira seviyesinde bulunuyor.



Repo



İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 9,25, en yüksek yüzde 9,50 ve ortalama yüzde 9,25'ten yapılıyor.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3771, sterlin-dolar paritesi 1,5633, yen-dolar paritesi ise 94,91 düzeyinde seyrediyor.

