T24 LogoT24 Logo
Dünya

2 SENATÖR LADİN'İN FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ WASHINGTON (A.A)

11 Mayıs 2011 02:48

-2 SENATÖR LADİN'İN FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ WASHINGTON (A.A) - 10.05.2011 - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı(CIA), iki senatörün, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldükten sonraki fotoğraflarını görmesine izin verdi.  Senato yetkililerinin açıklamasına göre CIA, Senato'nun İstihbarat ile Silahlı Kuvvetler Komitelerinden birer kişinin fotoğrafları görmek üzere temsilci atamasını istedi.  ABD Başkanı Barack Obama, şiddeti kışkırtabileceği, El Kaide tarafından propaganda amaçlı kullanılabileceği gerekçesiyle fotoğrafların kamuoyuna açılmasını yasaklamıştı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24