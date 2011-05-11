-2 SENATÖR LADİN'İN FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ WASHINGTON (A.A) - 10.05.2011 - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı(CIA), iki senatörün, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldükten sonraki fotoğraflarını görmesine izin verdi. Senato yetkililerinin açıklamasına göre CIA, Senato'nun İstihbarat ile Silahlı Kuvvetler Komitelerinden birer kişinin fotoğrafları görmek üzere temsilci atamasını istedi. ABD Başkanı Barack Obama, şiddeti kışkırtabileceği, El Kaide tarafından propaganda amaçlı kullanılabileceği gerekçesiyle fotoğrafların kamuoyuna açılmasını yasaklamıştı.