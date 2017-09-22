2 şehidin cenazeleri, memleketleri Konya'ya getirildi

Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde iki farklı mevkide PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz ile 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal\'ın cenazeleri, askeri uçakla memleketleri Konya\'ya getirildi. Şehit Özcengiz, bugün Akören İlçesi\'nde, şehit Ünal da Tuzlukçu İlçesi\'nde toprağa verilecek.

Yüksekova\'nın Buzul Dağları bölgesinde dün PKK\'lılarla çıkan çatışmada 4 asker yaralandı, 4 yıllık Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'de şehit düştü. Hakkari 3\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı\'nda görevli 21 yıllık Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal, zırhlı askeri aracı kullandığı sırada Yüksekova- Esendere Bölgesi\'nde terör örgütü PKK\'nın daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİ

Şehit Uzman Çavuşlar Halis Özcengiz ve Halim Ünal\'ın cenazeleri bugün askeri uçakla memleketleri Konya\'ya getirildi. Şehit cenazelerine Konya Havalimanı\'nda aileleri karşıladı.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Ünal\'ın cenazesi helikopterle Tuzlukçu İlçesi\'ne, evli 1 çocuk babası şehit Özcengiz\'in cenazesi de karayoluyla Akören İlçesi\'ne gönderildi. Her iki şehidin cenazesi bugün düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından defnedilecek.

ŞEHİT EŞİ: DİMDİK AYAKTAYIM, HİÇ KİMSEYİ SEVİNDİRMEYECEĞİM

Hakkari\'de eşinin yanında kalan 3 yıllık evli Esra Özcengiz, 1.5 yaşındaki kızları Hira Nur ile birlikte eşiyle son yolculuğunu yapıp, aynı uçakla Konya\'ya geldi. Uçaktan inen Esra Özcengiz, \'\'Dimdik ayaktayım, hiç kimseyi sevindirmeyeceğim. Ağlamıyorum ben\'\' dedi.

Bir akrabasının kucağında taşınan kızı Hira Nur\'u bakıp, \'\'Babasına doyamadan gitti\'\' dedi. Esra Özcengiz, elinde tuttuğu eşinin üniformasını da sık sık kokladı.



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