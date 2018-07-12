2 saray, 6 kasır, 3 köşk; Meclis'in yapıları Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı

85 yıldır TBMM’ye bağlı olan Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile Küçuksu, Ihlamur, Beykoz, Yıldız Şale, Aynalıkavak ve Maslak kasırları, Florya Atatürk, Yalova Atatürk ve Filizli Köşk, önceki gün çıkarılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.

Ankara'da Beştepe, İstanbul'da Yıldız ve Beylerbeyi sarayları ile Vahdettin ve Huber köşklerini kullanan Cumhurbaşkanı için Marmaris'te de yazlık saray yaptırıyor. Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası ile Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası da artık Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışacak. İstanbul'daki tbmm Milli Saraylar Daire Başkanlığı lağvedildi. Milli Sarayların idaresinden sorumlu tbmm Genel Sekreter yardımcısının görevi de sona erdi.

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan tbmm Başkanvekili Levent Gök, “Bu saraylar milletin. Atatürk cumhuriyetle birlikte sarayları millete verdi ve tbmm 'ye bağladı. Şimdi bunun tam tersi, cumhuriyetten bir geri dönüş süreci yaşanıyor” dedi