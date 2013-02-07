2 saat 15 dakikalık kritik görüşmede Ricciardone'ye 'tekrarlanmasın' uyarısı

Türk yargısına ilişkin eleştirileri nedeniyle hükümetin tepkisini çeken ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar Sinirlioğlu ile görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Ricciardone'ye ifadelerinden duyulan rahatsızlık iletildi ve Büyükelçi bir daha tekrarlanmaması konusunda uyarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere saat 15.30'da bakanlık binasına geldi.

Ricciardone'nin, Dışişleri Bakanlığı'na girişinde elindeki mavi dosya dikkat çekti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmede terörle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliği konusu ele alındı.

Türk yargı sistemini eleştiren Ricciardone'ye ifadelerinden duyulan rahatsızlık da iletildi. ABD Büyükelçisi, bir daha tekrarlanmaması konusunda uyarıldı.

ABD Büyükelçiliği kaynakları, daha önce görüşme talebinin Büyükelçi Ricciardone'den geldiğini açıklamıştı.

Görüşmede, geçen hafta ABD Büyükelçiliği önünde meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi paylaşımı hususlarının ve ikili ilişkilerdeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

'Büyükelçinin uyarılması söz konusu'

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Riccardione'nın bugün Dışişleri Bakanlığı'na gideceğini anımsatarak Türk yargı sistemini eleştiren sözlerinden dolayı ''Sayın Büyükelçinin, Dışişleri tarafından uyarılması ve dikkatinin çekilmesi de söz konusudur'' dedi.

Bozdağ da tepki gösterdi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, süren bazı davalarla ilgili açıklamalarına ilişkin ''Fevkalade yanlış, göreviyle bağdaşmayan açıklama olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez'' dedi.

Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:

''Büyükelçi'nin yaptığı açıklamalar, göreviyle bağdaşmayan açıklamalardır. Büyükelçi kendi işlerine bakarsa daha isabetli ve ülkesi için daha yararlı bir iş yapmış olur. Büyükelçiler, kendi işlerine bakmalı, kendi işlerini iyi yapmalı. Türkiye'nin yargısına, içişlerine ilişkin müdahale anlamına taşıyan değerlendirmelerden uzak durmalıdır. Fevkalade yanlış, göreviyle bağdaşmayan açıklama olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez.''

Rıccırdone ne demişti?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone önceki gün Türk yargı sistemini eleştirmişti.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Türkiye'deki uzun tutukluluk sürelerini eleştirerek, "Askeri yetkililer terörist diye hapse kondu. Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı demir parmaklıklar arkasında" demişti.