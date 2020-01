2 polisi öldürdü sonra intihar etti!

Polislerin siyahlara yönelik ayrımcılığına karşı protestoların sürdüğü New York kentinde iki polis öldürüldü. Sosyal medya hesabında polise “domuz” diyen saldırgan, olayın ardından intihar etti.

New York polisi, Brookyln'in Bedford-Stuyvesant bölgesinde duran polis devriye aracına yerel saatle 14.50'de saldırıldığını açıkladı. Aracın içinde oturan iki polis memurunu yakın mesafeden silahla vurarak öldüren 28 yaşındaki Ismaaiyl Brinsley, daha sonra gittiği metro istasyonunda intihar etti.

Brinsley, Instagram hesabı üzerinden bir tabanca resmiyle birlikte paylaştığı gönderide, "Domuzlara kanat takmaya gidiyorum. Onlar bizden birini aldılar, biz de onlardan ikisini alalım" yazdı. Ardından, "Bu son gönderim olabilir. Domuzları sarmaya gidiyorum" diyen Brinsley, gönderiden kısa bir süre sonra da cinayetleri işledi.

Polis, Brinsley’in Cumartesi günü Maryland eyaletinde kız arkadaşını silahla yaraladıktan sonra Brooklyn’e gittiğini açıkladı.

ABD Başkanı Barack Obama, saldırıyı kınadı. Obama, polis memurlarının saygı ve minnet görmeyi hak ettiğini belirtti.

2011 yılından beri New York'ta ilk kez bir polis memuru öldürüldü.

New York Polisi’ni temsil eden en büyük sendikanın başkanı Patrick Lynch, olayla ilgili olarak polislerin siyahları öldürmesini protesto eden eylemcileri ve siyasetçileri eleştirdi. “Protesto kisvesi altında sokakta şiddet içeren eylemler yapanlar, New York polisinin yapmaya çalıştığı her şeyi mahvediyor. Belediye binasında çalışanların da ellerine kan bulaşmıştır” dedi.

Protestolar sürüyor

Cumartesi günü ABD'de son beş ayda dört siyahın polis tarafından öldürülmesini protesto edenlerle, polise destek olanlar New York belediye binası önünde karşı karşıya gelmişti.

Ferguson’da Mike Brown’un öldürülmesiyle başlayan protestolar, siyahları öldüren polislerin aklanmasıyla ABD’nin pek çok kentine yayılmıştı.

28 yaşındaki Akai Gurley, New York'un Brooklyn bölgesinde polis memuru Peter Liang tarafından 20 Kasım gecesi vurulmuş, olayın kaza olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AFP ve Reuters